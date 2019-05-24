Алексей Панин теперь славится своими эпатажными выходками больше, чем актерской игрой. На этот раз артист эпатирует публику фотографией в женском белье.

На снимке, который Панин опубликовал на своей странице в Instagram, он позирует практически обнаженным. Из одежды на Алексее можно обнаружить только черные колготки в крупную сетку. При этом сам артист уверен, что его портрет — это работа в стиле Хельмута Ньютона, знаменитого фотографа, снимавшего в стиле ню.

«К сожалению, большая часть людей даже не понимает, про что я говорю», — надменно заявил Панин в описании снимка.

Пользователи действительно Панина «не поняли». Изображение голого мужчины в женском нижнем белье, на их взгляд, не имеет ничего общего с эротической фотографией Ньютона.

«Алексей, ты совсем скатился. Ты не мужик уже».

«Панин, ну лучше уже собака, чем это извращение!»

«Фу», — высказались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Алексей Панин продемонстрировал в соцсетях интимные фото своей подружки.