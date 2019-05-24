Что такое «Яндекс Модуль» и что он умеет?

Компания «Яндекс» представила телеприставку «Яндекс Модуль». Презентация прошла на мероприятии Yet another Conference.

При помощи гаджета можно работать с сервисом «Яндекс Эфир». Новинка имеет голосовое управление — «пообщаться» с приставкой можно при помощи помощника Алисы. Таким образом можно регулировать громкость звука и порядок воспроизведения файлов, а также другие параметры воспроизведения.

Если «Яндекс Модуль» не подключен к телевизору, работать с ним можно через «умные колонки» — их компания также представила на Yet another Conference. Техника уже поступила в продажу. Новый гаджет можно приобрести онлайн за две тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Яндекс» заявил о создании собственной социальной сети.