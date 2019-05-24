Появилось видео пожара на магистральном трубопроводе в Пермском крае

Магистральный трубопровод загорелся в Чусовском районе Пермского края рано утром 24 мая. О возгорании сообщили жители деревень Мульково и Вереино, затем диспетчер газовой компании подтвердил падение давления в трубе.

Вскоре в соцсетях начали появляться фото и видео с пожара — на кадрах заметно зарево на горизонте. Установлено, что ближайший населенный пункт к очагу возгорания находится на расстоянии семи километров и угрозы здоровью и жизням людей нет.

Нужный участок газопровода был отключен, начались аварийно-восстановительные работы, газ в прежних объемах начали прокачивать с помощью резервных мощностей. К этой минуте открытое горение на газопроводе ликвидировано.

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