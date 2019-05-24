ЧМ по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург в 2023 году в очередной раз примет чемпионат мира по хоккею. Решение об очередном проведении первенства планеты в городе на Неве было утверждено на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе в пятницу, 24 мая.

Само решение спортивные чиновники приняли еще в сентябре 2018 года на полугодовом конгрессе в Мальте.

Как сообщает РИА Новости Спорт, в Северной столице к 2023 году планируется построить новую арену, которая вместит в себя 21,5 тысячу зрителей во время спортивных матчей и до 23 тысяч во время концертов. Традиционно, второй ареной станет Ледовый дворец, который был построен еще к чемпионату мира 2000 года. Его вместимость — 12 тысяч зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в это же время в Новосибирске будет проходить молодежный чемпионант мира по хоккею.