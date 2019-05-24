Не Мэй месяц: Премьер-министр Британии ушла со слезами на глазах

Тереза Мэй покинет свой пост — об этом премьер-министр Великобритании объявила у дверей знаменитого десятого дома на улице Даунинг-стрит, который является резиденцией глав правительства Соединенного Королевства. Мэй выступила с пламенной и, по-своему трогательной, речью — в конце она не смогла сдержать эмоций и сорвалась на слезы.

«Я недолго пробыла на посту, который станет гордостью всей моей жизни. Вторая женщина в должности премьер-министра, но точно не последняя. Я ухожу без неприязни, но с нескончаемой благодарностью за то, что у меня была возможность послужить стране, которую я люблю», — сказала Мэй и удалилась в дверь за своей спиной.

Из ее выступления стало понятно, что камнем преткновения стало соглашение по Brexit — она не смогла договориться, в том числе с сопартейцами и приняла решение об уходе с поста. Мэй уйдет в отставку 7 июня, после чего можно будет приступить к процессу выборов нового премьер-министра.

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