Британские ученые раскрыли «дедовский» секрет молодости

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Алиса Маркова
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После проведения исследования специалисты выяснили, какое занятие замедляет старение мозга.

Британские ученые раскрыли «дедовский» секрет молодости

Фото: www.globallookpress.com

Британские ученые из Университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что пожилые люди, которые проводят досуг за разгадыванием головоломок и кроссвордов, тем самым замедляют старение мозга.

В эксперименте ученых приняли участие более 19 000 человек старше 50 лет. Изначально специалисты узнали у каждого испытуемого, как часто они разгадывают головоломки и кроссворды, а затем провели ряд тестов над их мозгом.

В результате выяснилось, что чем чаще люди решали головоломки, тем сильнее были их показатели в заданиях на внимательность, запоминание и рассудительность.

Ученые не утверждают, что интеллектуальные задачи способствует снижению риска развития старческого слабоумия, но подтверждают аналогичные исследования, согласно которым досуг за тем же Судоку позитивно влияет на работу мозга.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение кардиолога, который указал на симптомы сердечного приступа у женщин и мужчин. Врач Тамаз Гаглошвили рассказал, есть ли гендерные различия при грозящих обоим полам надвигающихся сердечно-сосудистых заболеваниях.

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