Восьмилетняя девочка пострадала при взрыве в Лионе

Число пострадавших во время взрыва в центре Лиона на улице Виктора Гюго в пятницу, 24 мая, возросло до десяти человек. Среди пострадавших восьмилетняя девочка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сдетонировала посылка, которая, предварительно была начинена болтами и гвоздями. На месте происшествия сейчас работаю спецслужбы.

Президент Макрон уже выразил слова поддержки пострадавшим, но пока отказался подводить итог до получения более точных сведений от правоохранительных органов.

«Мои мысли с пострадавшими и их семьями», — сказал Макрон.

В то же время прокуратура Лиона выпустила заявление о начале расследования по статье «Попытка преднамеренного убийства».

Обстоятельства произошедшего уточняются.