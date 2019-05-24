Восьмилетняя девочка пострадала при взрыве в Лионе

Число пострадавших во время взрыва в центре Лиона на улице Виктора Гюго в пятницу, 24 мая, возросло до десяти человек. Среди пострадавших восьмилетняя девочка.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, сдетонировала посылка, которая, предварительно была начинена болтами и гвоздями. На месте происшествия сейчас работаю спецслужбы.
Президент Макрон уже выразил слова поддержки пострадавшим, но пока отказался подводить итог до получения более точных сведений от правоохранительных органов.
«Мои мысли с пострадавшими и их семьями», — сказал Макрон.
В то же время прокуратура Лиона выпустила заявление о начале расследования по статье «Попытка преднамеренного убийства».
Обстоятельства произошедшего уточняются.