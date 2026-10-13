Мужья-изменщики по дате рождения: в какие числа рождаются самые неверные мужчины

Как по дате рождения вычислить склонность мужчины к изменам? Нумерологи предлагают искать подсказки в числах: с ними они связывают тягу к свободе, потребность во внимании и стремление к новым эмоциям. Но могут ли такие трактовки что-то сказать о верности партнера?

Какие даты выделяет нумеролог и астролог-таролог Елена Совершенова и почему их нельзя считать «приговором» отношениям? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Мужчины-тройки: им важно чувствовать себя привлекательными

Кто изменяет чаще: самые неверные мужчины и мужья по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Первая группа — мужчины, родившиеся 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа. В нумерологии их объединяет число три.

Такие мужчины, как правило, любят общение и внимание. Им важно нравиться окружающим, чувствовать себя интересными и получать эмоциональную отдачу от людей. Нередко они бывают обаятельными, легко поддерживают разговор, умеют делать комплименты и быстро находят общий язык с женщинами.

Именно здесь, считает эксперт, может возникать уязвимое место в отношениях. Мужчина-тройка даже после вступления в серьезные отношения не обязательно захочет полностью отказаться от флирта. Причем сам он может не воспринимать такое общение как угрозу своему союзу.

«Для него флирт иногда становится способом получить эмоцию и убедиться, что он по-прежнему интересен женщинам. Проблема в том, что граница между безобидным общением и эмоциональным сближением может оказаться очень тонкой.

Особенно заметным это становится, если мужчина перестает получать внимание дома. Например, отношения постепенно превращаются исключительно в бытовое партнерство: покупки, счета, работа, дети и домашние дела. При этом рядом неожиданно оказывается женщина, которая смеется над его шутками, интересуется его мнением и говорит комплименты», — объясняет Совершенова.

Для мужчины-тройки такая ситуация может оказаться серьезным эмоциональным искушением. Сначала он действительно способен воспринимать происходящее как обычное общение. Но постепенно интерес может перерасти в эмоциональную привязанность.

Поэтому для этой группы особенно важны живые отношения, в которых партнеры не перестают замечать друг друга и проявлять интерес друг к другу.

Семерки: не столько флирт, сколько скрытность

Кто изменяет чаще: самые неверные мужчины и мужья по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Совсем иначе, по мнению нумеролога, проявляются мужчины, родившиеся 7-го, 16-го или 25-го числа.

Если тройке необходимо постоянное общение, семерка, наоборот, ценит личное пространство. Такой мужчина может быть достаточно закрытым и далеко не всегда рассказывать партнерше обо всем, что происходит у него внутри.

У него может быть собственный внутренний мир, свои мысли и переживания, о которых он предпочитает молчать. Поэтому женщина иногда даже после многих лет совместной жизни может чувствовать, что до конца не понимает, что происходит у такого мужчины в голове.

«Само по себе стремление к уединению, конечно, не означает неверности. Однако в отношениях закрытость способна создавать другую проблему: мужчина может не обсуждать то, что его не устраивает. Вместо разговора он способен постепенно дистанцироваться — меньше общаться, меньше рассказывать о своих переживаниях, чаще проводить время отдельно. В результате партнерша может долго не понимать, что в отношениях что-то изменилось», — предупреждает нумеролог.

Если у такого мужчины действительно возникает эмоциональная связь на стороне, его скрытность способна сделать ситуацию менее заметной. Внешне при этом семейная жизнь может продолжаться почти без изменений.

Поэтому главный вопрос для семерки — не столько борьба с желанием искать приключения, сколько способность говорить о своих чувствах и проблемах, не закрываясь от партнера.

Девятки: когда спокойная любовь кажется недостаточно яркой

Кто изменяет чаще: самые неверные мужчины и мужья по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Третья группа — мужчины, родившиеся 9-го, 18-го или 27-го числа. Здесь, по словам эксперта, работает уже совершенно другой механизм.

Девятку связывают с сильными эмоциями. Такой мужчина способен очень ярко влюбляться, романтизировать отношения и совершать красивые поступки ради женщины. В начале романа чувства могут буквально захватывать его. Но именно это иногда становится проблемой.

«Первые месяцы отношений почти всегда наполнены переживаниями: люди ждут сообщений, скучают друг по другу, волнуются перед встречами, строят планы и радуются каждой встрече. Со временем отношения меняются. Появляется совместный быт, работа, привычки, семейные обязанности. Любовь становится спокойнее. Для зрелого человека это естественная стадия развития отношений. Но мужчина, которому постоянно необходима высокая эмоциональная интенсивность, может принять исчезновение первоначальной эйфории за исчезновение любви», — отметила эксперт.

Тогда появляется желание снова испытать знакомое состояние — влюбленность, ожидание, тайну, страсть и сильное волнение. И источником этих переживаний может стать новая женщина.

При этом она вовсе не обязательно объективно лучше нынешней партнерши. Просто новые отношения возвращают тот эмоциональный накал, который со временем естественным образом снижается в длительном союзе.

«Есть у этой группы и другая особенность — склонность идеализировать человека. В начале романа женщина может казаться мужчине совершенно необыкновенной: самой красивой, интересной и единственной. Но идеальный образ невозможно поддерживать в реальной жизни бесконечно. Со временем становятся заметны обычные человеческие недостатки, и мужчина, который не научился принимать реального человека, может снова начать искать тот самый первоначальный образ идеальной любви», — предупреждает Елена.

Поэтому одна из главных задач девятки в отношениях — научиться отличать настоящую близость от постоянной эмоциональной бури.

Какие даты выделяет нумерология

Кто изменяет чаще: самые неверные мужчины и мужья по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Если собрать названные экспертом группы, получится три категории.

3-е, 12-е, 21-е и 30-е числа — мужчины-тройки. Для них особенно значимы внимание, общение, комплименты и ощущение собственной привлекательности.

7-е, 16-е и 25-е числа — семерки. Их особенностью называют закрытость, стремление к личному пространству и нежелание всегда обсуждать возникающие проблемы.

9-е, 18-е и 27-е числа — девятки. Им бывает сложно привыкать к тому, что сильная влюбленность постепенно сменяется более спокойной семейной жизнью.

При этом эти характеристики нельзя использовать как способ заранее вынести мужчине «приговор». Даже внутри самой нумерологии дата рождения рассматривается скорее как описание определенных особенностей и возможных уязвимостей, а не как предсказание конкретного поступка.

Почему дата рождения не может определить измену

Кто изменяет чаще: самые неверные мужчины и мужья по дате рождения, нумерология. Фото: 5-tv.ru

Самое важное в этом вопросе — не перепутать склонность к определенному поведению с неизбежным результатом.

Мужчина, родившийся 3-го числа, может любить внимание и при этом оставаться абсолютно верным партнерше. Семерка может ценить одиночество и быть открытой и честной в отношениях. А девятка способна получать удовольствие от спокойной семейной жизни, не пытаясь постоянно возвращать себе ощущения начала романа.

Нумерология в данном случае может использоваться как способ поговорить об особенностях характера и возможных сложностях в отношениях, но не как проверка партнера.