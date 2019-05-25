Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты

Американская социальная сеть Facebook объявила о создании собственной криптовалюты, передает РБК. Цифровую платежную систему начнут тестировать до конца года, а запуск запланирован на первый квартал 2020 года. Более подробная информация о цифровой валюте Facebook должна появиться летом.

Сейчас известно, что внутри компании собственную криптовалюту называют GlobalCoin. По данным BBC, в апреле 2019 года глава Facebook Марк Цукерберг консультировался с главой Банка Англии по поводу возможных рисков при запуске цифровых денег. Кроме того, Facebook уже зарегистрировал в Швейцарии компанию Libra Network, связанную с блокчейном.

Аналитик Александр Китченко в беседе с 5-tv.ru отметил, что рабочее название криптовалюты Цукерберга — GlobalCoin — выбрано неслучайно. Дело в том, что в отличие от биткоина, который создавался как ответ на кризис 2008 года, максимально независимое от центрального банка, регуляторов и банковской системы средство, творение Цукерберга, напротив, ищет возможность встроить свою криптовалюту в существующую систему, максимально контролируемую государством. В этом плане монета от Facebook — антипод биткоина.

«Криптовалютные войны только начинаются, однако рынок должен будет сделать свой выбор в пользу наиболее безопасного и неконтролируемого третьими лицами инструмента, поэтому, несмотря на текущее положение и пользовательскую базу Facebook, не стоит думать, что это каким-то образом ударит по Bitcoin».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обновленном дизайне Facebook, который представил Цукерберг.