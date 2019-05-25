Причастность Украины к крушению MH17 допустили в Нидерландах

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Сомнения в результатах расследования Совместной следственной группы появились у члена Европарламента и лидера голландской оппозиции.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, ТАСС

Лидер голландской партии «Форум за демократию» и член Европарламента Тьерри Боде допустил причастность Украины к крушению Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году, передает телеканал RT.

В ходе дебатов с голландским премьером Марком Рютте оппозиционный политик заявил, что результаты расследования Совместной следственной группы вызывают сомнения. Боде не исключил причастности Киева к гибели рейса MH17. По его словам, точку в деле о крушении малайзийского лайнера должны поставить судьи, а не политики.

Следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур пассажирский самолет Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о докладе Совета по безопасности Нидерландов, в котором говорится об ответственности Украины за крушение МН17.

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