Потенциально опасный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле

Необычный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле. По данным ученых, небесное тело KW4 1999 окажется на максимально близком расстоянии в субботу, 25 мая, передает Daily Mail.

Несмотря на то, что объект классифицирован как «потенциально опасный», угрозы по расчетам специалистов нет. Астероид пройдет в пределах 3,2 миллиона миль (5,15 миллиона километров — Прим.ред.) от Земли. Это расстояние в 13,5 раз превышает расстояние до Луны.

Arecibo Observatory

Стоит отметить, что KW4 1999 довольно крупный объект, состоящий из космической породы шириной около 1,3 километра и имеющий собственный спутник. В течение последнего столетия астероид неоднократно приближался к нашей планете. Ожидается, что в мае 2036 года небесное приблизится к Земле на расстояние около 1,5 миллиона миль (2,4 миллиона километров — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — ученые показали, что случится с планетой при столкновении с астероидом.