Потенциально опасный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле

, 17:36 221

Ожидается, что небесное тело подойдет к нашей планете на максимально близкое расстояние 25 мая.

Фото: www.globallookpress.com

Необычный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле. По данным ученых, небесное тело KW4 1999 окажется на максимально близком расстоянии в субботу, 25 мая, передает Daily Mail.

Несмотря на то, что объект классифицирован как «потенциально опасный», угрозы по расчетам специалистов нет. Астероид пройдет в пределах 3,2 миллиона миль (5,15 миллиона километров — Прим.ред.) от Земли. Это расстояние в 13,5 раз превышает расстояние до Луны.

Arecibo Observatory

Стоит отметить, что KW4 1999 довольно крупный объект, состоящий из космической породы шириной около 1,3 километра и имеющий собственный спутник. В течение последнего столетия астероид неоднократно приближался к нашей планете. Ожидается, что в мае 2036 года небесное приблизится к Земле на расстояние около 1,5 миллиона миль (2,4 миллиона километров — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — ученые показали, что случится с планетой при столкновении с астероидом.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

Последние новости

18:16
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие — видео
18:01
Видео: Политолог рассказал, в чем уникальность кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова
17:36
Потенциально опасный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле
17:15
Регионы России отметили готовность к переходу на «цифру» запуском змеев — видео
16:54
Видео: Александр Беглов рассказал, почему принял решение баллотироваться на пост губернатора Петербурга
16:50
Замглавы администрации Балашихи задержан за взятку в четыре миллиона рублей
16:35
Сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара — видео
16:09
Live: Болеем за наших! — Любители хоккея поддерживают участников полуфиналов ЧМ-2019
15:56
Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе
15:38
На Балтийском заводе Петербурга спущен на воду атомный ледокол «Урал»
15:15
Звезда «Обитаемого острова» попал в лечебницу из-за нескромного предложения
14:52
Кадеты из США научились управлять танком Т-64 в Узбекистане — видео
14:38
Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе
14:23
Нетрезвый мужчина открыл стрельбу у бара «Все хорошо» в Петербурге
14:08
Видео: в Уфе сотрудник МЧС напал на соседку по даче из-за курицы
13:40
Беглов выставит свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга
13:33
Кристина Орбакайте поделилась секретом счастливого брака
13:08
Фото: сын актрисы Васильевой ослеп на один глаз из-за диет
12:51
«Паровозик» из спутников Илона Маска сняли жители Нидерландов — видео
12:35
Более 200 судов пройдут парадом по Неве в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама