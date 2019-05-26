Видео: в Литве задумались о смягчении диалога с РФ

В Литве заговорили о готовности изменить тон в диалоге с Россией. О необходимости пересмотра российско-литовских отношений задумались оба кандидата в президенты страны.

В воскресенье, 26 мая, в Литве проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются политик и банкир Гитанас Науседа и бывшая министр финансов Литвы Ингрида Шимоните. Оба кандидата уверены, что пришло время перемен в международных отношениях Литвы и России.

Науседа утверждает, что «жесткая риторика» при общении с Москвой нецелесообразна.

«Слишком жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — говорит он.

Лидер первого тура — Шимоните — в своих заявлениях несколько боле сдержана. Ингрида считает, что прямо сейчас в кардинальных изменениях нужды нет, однако Литве необходимо готовиться к диалогу с «Россией будущего», передает «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что въезд в Литву оказался закрыт для российского певца Григория Лепса.