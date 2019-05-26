Не менее 650 человек были эвакуированы после взрыва в жилом доме в Германии

В немецком городе Хальберштадт в федеральной земля Саксония-Анхальт в ночь на воскресенье, 26 мая, произошел взрыв в одном из жилых домов. Об этом сообщает местная полиция.

Известно, что в результате ЧП пострадал один человек, а на месте произошедшего специалисты обнаружили потенциально опасные химикаты.

Было принято решение об эвакуаци не менее 650 человек, проживающих в радиусе 300 метров от эпицентра взрыва.

Обстятельства произошедшего уточняются. По словам представителя городских властей взрывом были повреждены двери и окна дома.

К слову, в воскресенье проходят по всему Евросоюзу выборы в Европарламент. Сообщается, что на работу избирательных участков инцидент не повлиял.