Коломойский призвал Зеленского поступить как Греция и объявить дефолт

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Олигарх считает, что действия европейского государства являются ярким примером для Украины, как необходимо поступать с внешними долгами.

Фото: www.globallookpress.com

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому надо поступить с кредиторами Украины по внешним долгам также, как с ними поступили Греция и Аргентина.

«Мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины», — заявил Коломойский в интервью Financial Times.

Аналогичный пример олигарх привел и в действих Аргентины. По его словам, латино-американское государство множество раз объявляло дефолт, после которых ее все же реструктурировали. Коломойский подчеркивает, что это совершенно нормальная практика. И вообще, считатет бизнесмен, что Евросоюз мог бы и списать внешние долги Украины, но так как европолитиков интересует не судьба Незалежной, а движет ими только одно — «навредить России».

Как сообщал ранее 5-tv.ru Игорь Коломойский некоторое время назад вернулся после двухлетнего добровольного изгнания. Поговаривают, что президент Украины Владимир Зеленский - ставленник олигарха. Британское издание считает, что одним из доказательств является тот факт, что главой администрации президента был назначен бывший личный адвокат бизнесмена.

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