«Спасибо всем!»: Дочь Алсу впервые заговорила о «Голосе»

Финалистка шестого сезона «Голос. Дети» Микелла Абрамова впервые прокомментировала свое участие в проекте. На своей странице в Instagram девочка выразила слова благодарности поклонникам и другим участникам состязания, сообщает URA.RU.

«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!» — отметила девочка.

В пятницу, 24 мая, в эфир вышел специальный выпуск шоу «Голос. Дети», во время которого Константин Эрнст объявил новых победителей проекта. Лучшими признаны все финалисты сезона — в том числе и Микелла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Микелла Абрамова готовится к выступлению на всероссийском джазовом фестивале.