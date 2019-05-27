«Не пара»: рэпер Баста презентовал трек с певицей Straniza

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, устроил своим поклонникам сюрприз. Музыкант выпустил новый трек, под названием «Не пара», который записал совместно с певицей Straniza (Ксенией Чумаченко).
В песне рэпер повествует о том, как пришел в ночной клуб и увидел красивую девушку-танцовщицу, но никак не может решиться подойти к ней. Все дело в том, что герой трека считает себя не парой для красотки.
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Героиня- Straniza отвечает нерешительному парню, что «хватит стоять и тупить».
Поклонники по достоинству оценили композицию.
«На репите просто со вчерашнего вечера!!! Зашла песня, очень круто!»
«А я стою, туплю у бара, а ты танцуешь такая красииииивая, уже два дня песня не выходит с головы»
«Самая афигенная песня», — написали фолловеры
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова настойчиво вербует Басту в ряды своих подписчиков.