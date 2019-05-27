Видео: Зачем в аэропорту орнитологическая служба и как она работает

Птица, хоть и близкий родственник самолета, в небе представляет для него серьезную опасность. Поэтому в каждом аэропорту мира работают орнитологические службы. Согласно инструкции, специалисты инспектируют взлетно-посадочную полосу каждый час, а иногда и чаще.

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Главная задача орнитологов — отвадить птиц от территории аэропорта. Специалисты решают ее вместе со штатными хищниками. Два раза в день сокольник выпускает птиц на демонстрационные полеты.

«Видно птицу издалека, она поднимается высоко и являет собой реальное подтверждение опасности, что данная территория является как бы охотничьей территорией птицы, и, соответственно, лучше сюда не соваться», — рассказывает сотрудник группы авиационной орнитологии Владимир Лыженков.

На живой добыче специализируется ястреб. Орнитолог регулярно патрулирует территорию вместе с птицей и, если замечает ворону или чайку, выпускает хищника на охоту. Нападение на одного — урок для всех остальных. Впрочем, дикие птицы привыкают ко всему — и к биоакустическим системам, работающим по всей территории взлетно-посадочной полосы, и к пиротехнике. Поэтому орнитологи хитроумно сочетают способы борьбы.

«Мы стараемся компилировать. Одновременно пускают ракету, и мы пускаем птицу. Дикие птицы у себя замыкают как бы эту цепочку: ракета — значит хищная птица. Они начинают бояться ракету», — говорит специалист.

Больше всего птиц наблюдается в аэропорту весной и осенью, когда мигрируют перелетные стаи и после дождя, когда на полосу выползают червяки.

«Птица мелкая может и не совсем опасна, а более крупная птица при скорости самолета, например, на посадке порядка 250 километров в час, и плюс полет птицы, конечно, удар может быть достаточно сильный. Любое повреждение может нарушить какие-то системы воздушного судна — разгерметизация, повреждение антенн», — объясняет ведущий инженер группы авиационной орнитологии Валерий Зиновьев.

Территория аэродрома должна выглядеть непривлекательной для птиц. Поэтому здесь осушают заболоченные участки, закрывают технические водоемы сетками, не допускают скопления мусора. Но на то они и птицы, чтобы летать вольно там, где им заблагорассудится.

«Они там живут. Границ они не знают. Поэтому воздушные суда сталкивались и будут сталкиваться с ними. Но, последствия этих столкновений можно свести к минимуму. Вот мы этим и занимаемся», — сказал руководитель группы авиационной орнитологии Андрей Соколов.

На десять тысяч взлетов и посадок по международным стандартам считается допустимым 0,45 случаев столкновения с птицами. В петербургском аэропорту этот коэффициент в два раза ниже.

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