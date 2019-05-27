Практика приема у населения стеклопосуды и полимерной тары в магазинах может возобновиться в России. В Кабмине РФ поставили задачу Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать данный вопрос, сообщают «Известия».

С предложением ввести обязательный прием стеклотары выступили представители фракции «Справедливая Россия» в связи с острой актуальностью решения экологической проблемы — высоким объемом мусора. Парламентарии отмечают, что некоторые регионы России из-за этого покупают места для складирования отходов в других субъектах.

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Депутаты подчеркнули, что во многих европейских странах пластик и стекло успешно утилизируются и отправляются на переработку. По их мнению, гражданам, по аналогии с советскими временами, за сданную тару необходимо платить — от пяти до семи рублей за бутылку.

В Ассоциации производителей стеклянной тары отметили важность стимулирования жителей страны к раздельному сбору мусора и заявили, что прием тары в торговых сетях может быть только платным, иначе у граждан не будет необходимости сдавать пустые бутылки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы сроки отказа от пластиковых пакетов в России. Депутаты Государственной думы предложили ввести полный запрет на тару из полимерных материалов.