В Госдуме рассказали о последствиях дефолта на Украине

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Ранее с предложением объявить дефолт в стране выступил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Фото: © РИА Новости / Тимур ГаллЯмов

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение миллиардера Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине.

По мнению парламентария, дефолт для гражданина любой страны является «жесткой подсечкой».

«Падают все, но кто-то поднимается, а у кого-то так и не получается встать с колен. Что произойдет после дефолта с Украиной… просто страшно представить. И что будет с населением, которое себя уже видит в Европе?» — отметил Бальбек.

Ранее в Верховной раде рассказали о катастрофических для обычных украинцев последствиях дефолта, который предложил объявить Игорь Коломойский.

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