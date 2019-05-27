Политический кризис в Австрии закончился вотумом недоверия правительству Курца

Парламент Австрии — Национальный совет — вынес вотум недоверия в понедельник, 27 мая, канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с внутриполитическим кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Данная юридическая процедура произошла впервые в современной истории второй Австрийской Республики, а именно — с 1945-го года.

Действующие министры и канцлер не устроили в первую очередь депутатов оппозиционной Социал-демократической партии, к которой примкнули также партия «Сейчас — Список Пильца» и правая Австрийская партия свободы. С последней у Курца не заладились взаимоотношения, так как он ранее решил прекратить с ней сотрудничество в коалиционном правительстве.

Внутриправительственный кризис начался в Австрии после того, как Курц отказался работать со своим заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе из-за скандала с некими «тайными сделками». В качестве доказательства была распространена видеозапись, на которой Хайнц-Кристиан с кем-то «тайно» встречается, якобы в обход Счетной палаты Австрии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео приведения к присяге правительства Себастьяна Курца в декабре прошлого года. Единомышленники 32-летнего канцлера заявляли, что стремятся к улучшению отношений между ЕС и РФ, а также снятию антироссийских санкций.