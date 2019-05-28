Первую в мире Библию на русском языке, изданную в XVI веке, выставят на торги

Библия за полмиллиона рублей? Сборник Цветаевой за полтора.

Редкие издания готовят к аукциону в Петербурге и это только начальная цена лота. Каждый из них — завидный экземпляр для музея. Настоящие памятники культуры.

К примеру, там окажется первая Библия на русском, а точнее на церковно-славянском языке. Издание 1581 года. Первопечатника Ивана Федорова. Многие годы эта книга просто пылилась на полке в шкафу у самой обычной семьи с севера России. Нашли культурную ценность случайно — при переезде. После оценки экспертов стало ясно: она стоит полмиллиона рублей. Минимум. Даже, несмотря на изъяны.

Редкие издания скорее всего разойдутся с молотка по частным коллекциям. Почему не в музеи — разбирался Иван Уваров.

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