Косовская полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании россиянина косовским спецназом на севере непризнанной республики.

По его данным, речь идет об участнике Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаиле Краснощенкове. В российском посольстве в Белграде устанавливают все обстоятельства задержания гражданина РФ.

Александр Вучич заявил о раненых сербах в результате вооруженного столкновения на севере Косово и Метохии, где проживают сербы. Согласно заявлению президента Сербии, армия страны приведена в полную боевую готовность.

«Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее президент Сербии признал утрату контроля над непризнанной республикой Косово.