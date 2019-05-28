Сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков, задержанный косовской полицией на севере края, госпитализирован с травмами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

О характере травм и состоянии гражданина РФ пока ничего неизвестно. Президент Косово Хашим Тачи заявил, что Краснощеков был задержан косовским спецназом из-за оказанного сопротивления. Российское посольство в Сербии потребовало немедленно освободить россиянина.

Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте. — Александр Чепурин (@AVChepurin) 28 мая 2019 г.

28 мая на севере Косово в ходе операции полиции косовских албанцев были задержаны более 20 человек. Сербские жители города Зубин-Поток пытались воспрепятствовать действиям вооруженных людей в форме. Сообщалось о стрельбе и раненых.