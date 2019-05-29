Спектакль ««Легенда о Хоакине» возродили на сцене Курчатовского дома культуры

, 22:29 Интервью 23

Постановка была впервые показана 40 лет назад на сцене Курчатовского ДК, сейчас режиссер Гедрюс Мацкявичус вновь готов представить спектакль публике.

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Фото, видео: atomic-energy.ru, Пятый канал

Показ спектакля «Легенда о Хоакине» прошел 29 мая в Доме ученых имени А. Александрова Курчатовского института. Постановка впервые увидела свет 40 лет назад, сейчас за ее возрождение взялся режиссер Гедрюс Мацкявичюс. Сюжет и драматургия не изменились, а вот сцены спектакля прозвучали в новой редакции.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, который присутствовал на показе спектакля, подчеркнул важность и значение этого момента, так как с возрождением постановок на площадке начинается «новый виток оттепели».

«Это (постановка — Прим. ред.) знаковое событие. Мы, на самом деле начинаем новый виток оттепели, новый виток породнения искусства и науки», — сказал президент «Курчатовского института».

Михаил Ковальчук рассказал, что именно на площадке Курчатовского института в 50-х годах началась та самая оттепель, которая дала толчок «соединению физики и искусства».

Драму в прошлом поставил ведущий актер Театра пластической драмы Владимир Ананьев. Именно он стал одним из первых актеров, исполнивших роль Хоакина Мурьеты.

Курчатовский клуб — это уникальное место для общения представителей советской культуры и науки. Он был построен в 1949 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук рассказал о перспективах развития ядерных технологий в России.

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