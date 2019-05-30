Батут с детьми лопнул в Улан-Удэ. Есть пострадавшие — видео

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В результате ЧП четверо детей госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ВКонтакте @Телекомпания АТВ, instagram @nightstreets_

Батут с прыгающими детьми лопнул в Улан-Удэ. Инцидент произошел в столице Бурятии в четверг, 30 мая.

Как стало известно 5-tv.ru, надувное устройство для прыжков снесло порывом ветра. Буквально через мгновение из него вышел воздух, и дети оказались под сдутой конструкцией.

В результате происшествия пострадали четверо детей, они госпитализированы. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. На месте ЧП работали три бригады скорой помощи и полиция. Ведется проверка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — трос оторвался у аттракциона в Чебоксарах, когда там был ребенок. В результате ЧП в парке аттракционов чудом никто не пострадал.

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