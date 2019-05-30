Видео: портрет космонавта Алексея Леонова закрепили на внешней обшивке МКС

, 21:13 Эфирная новость 31

Российские космонавты завершили 46-й выход в открытый космос. Он был посвящен юбилею легендарного Алексея Леонова, которому сегодня исполнилось 85 лет

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Российские космонавты успешно завершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС. Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели в безвоздушном пространстве более шести часов.

За это время они демонтировали приборы, которые собирали данные, и установили новое оборудование. Провели и небольшую уборку в космосе — протерли иллюминаторы, сняли с обшивки МКС полотенце, которое провисело там десять лет — оно, кстати, тоже отправится на исследование.

46-й выход российского экипажа посвятили юбилею легендарного Алексея Леонова, которому сегодня исполняется 85 лет. Он первым в истории человечества совершил выход в открытый космос.

Первый в открытом космосе и не только — Леонову 85!

Перед тем как вернуться на МКС, российские космонавты закрепили на внешней обшивке станции фотографию Алексея Леонова. И сегодня стало известно, что знаменитый покоритель космического пространства награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. В указе президента отмечены большой вклад Алексея Леонова в освоение космоса и его многолетняя добросовестная деятельность.

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