Стала известна дата выборов губернатора Санкт-Петербурга

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. Постановление вызвало активную дискуссию среди присутствующих в парламенте Северной столицы, сообщает 78.ru.

Обсуждение содержания документа перетекло в споры между оппозицией и членами партии «Единая Россия». Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров отметил, что в зале присутствует большое количество кандидатов в губернаторы и призвал коллег к более деликатному общению.

О планах выдвинуть свои кандидатуры на выборах губернатора Северной столицы заявляли режиссер Владимир Бортко, депутаты Борис Вишневский и Михаил Амосов, бывший омбудсмен Игорь Михайлов.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о намерении участвовать в выборах в ходе встречи с жителями Курортного района. Тогда он отметил, что доверие горожан и поддержка общественности поможет ему вывести Петербург в число наиболее активно развивающихся и успешных городов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов рассказал о мотивах выдвижения в губернаторы.