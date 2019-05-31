В Астрахани судебные приставы достали должника по алиментам из могилы

Астраханские судебные приставы столкнулись с неординарным поведением одного из своих «клиентов-рецидивистов», который всячески пытался избежать уплаты долга в 200 тысяч рублей по алиментам, пишет РЕН.

Мужчина, работавший копателем могил на кладбище, узнал, что правоохранители в ближайшее время его «навестят». Злостный неплательщик не придумал ничего умнее, как залечь на дно вырытой могилы, закрыть глаза и притвориться мертвым.

Однако инсценировка кончины длилась недолго — один из приставов назвал «умершего» по имени и отчеству, после чего тот внезапно «ожил».

Теперь против изворотливого должника могут возбудить уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как приставы из Иркутска перепели песню Kazka, посвятив ее должникам.