В результате огненного ДТП с пассажирским поездом в Адыгее пострадал водитель бензовоза

Серьезная авария произошла днем в субботу, 1 июня, на железнодорожном переезде в Адыгее. По уточненным данным, на нерегулируемом переезде в районе станции «Шенджий» в пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск врезался большегруз, перевозивший дизтопливо.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона, в результате столкновения грузовик загорелся. Огонь перекинулся с бензовоза на поезд.

«Никто из пассажиров и работников поездной бригады не пострадал», — сказал источник.

В аварии пострадал водитель грузовой «Мазды», он получил черепно-мозговую травму, сообщает ТАСС.

В настоящее время возгорание локализовано. На место прибыл пожарный поезд.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии с поездом «Ласточка» в Карелии.