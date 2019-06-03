Сбои в работе Google Cloud вывели из строя несколько сервисов компании

Интернет-пользователи несколько часов не могли воспользоваться сервисами YouTube, PayPal и Gmail. Причиной этого стал сбой в работе Google Cloud в ночь со 2 на 3 июня.

О происходящем сообщил телеканал CNBC. По его данным, неполадки в работе сервисов коснулись юзеров из США, Европы и Южной Америки. В Google подтвердили проблемы с Google Cloud и отметили, что причиной сбоя стала перегрузка сети. Также специалисты компании пообещали восстановить работу сервисов в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перчатка Таноса может уничтожить половину ссылок Google.