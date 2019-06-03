Видео: 10 тысяч ГОСТов планируется отменить в России

Порядка десяти тысяч ГОСТов могут быть отменены в России. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Как пояснил Абрамов в беседе с РИА Новости, устаревшие стандарты зачастую мешают развитию экономики и бизнеса. Особенно сильно процесс тормозят советские ГОСТы, которые были приняты до 1991 года.

Большинство госстандартов, рассказывает Абрамов, относятся к сфере добровольного применения и «все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене».

Ране6е 5-tv.ru писал о том, что Росстандарт планирует ввести подушки безопасности для пассажиров автобуса в 2020 году.