Видео: Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Владельцы «китовой тюрьмы» под Находкой начали водить экскурсии по вольерам с касатками и белухами. Тревогу забили зоозащитники, ставшие свидетелями того, как в бухту Средняя привезли воспитанников детского сада. Представители компаний-отловщиков ссылаются на трехстороннее соглашением с администрацией края и учеными. И называют свою деятельность научно-познавательным туризмом.

Правда, океанологи давали совсем иные рекомендации. Чтобы касатки и белухи смогли вернуться в дикую природу, им нельзя контактировать с людьми. Ранее директор одной из компаний Алексей Решетов заявил, что животные являются его собственностью и он согласен выпустить их на волю только по решению суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, суд отказался изымать косаток и белух из «китовой тюрьмы» на Сахалине.