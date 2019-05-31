Суд отказался изымать косаток и белух из «китовой тюрьмы» на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу, 31 мая, огласил резолютивную часть решения по иску об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы». Решения Росрыболовства о предоставлении квот на вылов белух и косаток таким компаниям, как «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» признаны незаконными. Однако в части требований обязать Росприроднадзор изъять животных и принять решение о выпуске в среду обитания судом было отказано. Причины такого решения станут известны 5 июня, когда стороны получат мотивировочное решение.

О том, что в приморской бухте Средняя томятся косатки и белухи, пойманные для продажи в зарубежные океанариумы, стало известно в ноябре 2018 года.

«Моя собственность» — владелец животных «китовой тюрьмы» не намерен их выпускать

23 мая глава компании «Афалина» Алексей Решетов заявил, что выпускать животных не намерен. Пресс-секретарь президента удивился, услышав, о заявлении Решетова, сообщает РБК. Дмитрий Песков отметил, что главой государства были даны поручения о скорейшем разрешении вопроса с «китовой тюрьмой» и следует уточнить, в какой именно части они не исполняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стоимость животных из «китовой тюрьмы» может доходить до трех миллиардов рублей.