Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре

В сети опубликованы снимки кипрского имения известного юмориста Максима Галкина и его супруги певицы Аллы Пугачевой, пишет URA.RU.

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На фотографиях видно, что дом звезд отечественного шоу-бизнеса почти готов. Он представляет собой трехэтажный особняк с башнями, отделанный белым камнем. Площадь «замка» составляет 600 квадратных метров, в нем есть открытый бассейн, просторная терраса, камин и кинотеатр.

Отмечается, что особняк будет готов уже в июле 2019 года. Принимать недвижимость на Кипр лично приедет Максим Галкин. Ему предстоит определиться с дизайном интерьера и отделкой многочисленных комнат. Стоимость дома оценивается в 2,6 миллиона евро.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из шестиэтажного подмосковного дома Галкина и Пугачевой.