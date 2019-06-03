Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре

, 12:09 Фото 704

Звездная пара строит на острове шикарный особняк.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Ura.news

В сети опубликованы снимки кипрского имения известного юмориста Максима Галкина и его супруги певицы Аллы Пугачевой, пишет URA.RU.

Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

На фотографиях видно, что дом звезд отечественного шоу-бизнеса почти готов. Он представляет собой трехэтажный особняк с башнями, отделанный белым камнем. Площадь «замка» составляет 600 квадратных метров, в нем есть открытый бассейн, просторная терраса, камин и кинотеатр.

Отмечается, что особняк будет готов уже в июле 2019 года. Принимать недвижимость на Кипр лично приедет Максим Галкин. Ему предстоит определиться с дизайном интерьера и отделкой многочисленных комнат. Стоимость дома оценивается в 2,6 миллиона евро.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из шестиэтажного подмосковного дома Галкина и Пугачевой.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

Последние новости

12:21
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в Подмосковье
12:09
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре
12:01
«Помню удар ножом»: Пострадавший о драке, в которой убили спецназовца ГРУ — видео
11:56
Видео: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут снова сойтись в бою
11:43
Ушел из жизни звезда передачи «Спокойной ночи, малыши» Геннадий Матвеев
11:17
«Он с детства за всех заступался»: Родители убитого в драке спецназовца о сыне — видео
11:11
Видео: Огненное ДТП произошло на трассе в Тамбовской области
10:57
Видео: Дональда Трампа встретят в Великобритании протестами
10:45
Названы сферы труда с наибольшим числом безработных в РФ
10:38
«Все ломать!»: Любовь Успенская затеяла глобальный ремонт
10:29
Самый массовый ЕГЭ по русскому сдадут более 600 тысяч выпускников
10:22
Видео: МВД Тувы начало проверку сотрудника, устроившего резонансное ДТП на свадьбе
10:13
Злоумышленник с топором напал на человека в мэрии Южно-Сахалинска
10:02
Видео: Загитова и Туктамышева разминаются с футбольным мячом перед выходом на лед
9:51
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в июне
9:41
Видео: Иномарка протаранила автобус в Петербурге
9:29
Экс-солистка «Демо» раскритиковала Седокову за сладости для онкобольных
9:17
Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в детском лагере Амурской области
9:07
Рудова призналась, что ее Instagram «всего лишь красивая картинка»
8:58
«Социология такова» — На Украине призвали к прямым переговорам с Россией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама