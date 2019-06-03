«Как зрелище, это неинтересно»: Шнуров констатировал смерть рэп-батлов

Жанр рэп-батла «скоропостижно скончался» и никому не интересен. Такое мнение высказал Сергей Шнуров в интервью журналу ПМЭФ-2019, отвечая на вопрос, с кем из известных людей из любого времени он мог бы сойтись в словесном поединке.

«Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище, это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках батла это в принципе возможно», — сказал Шнуров.

По словам лидера группировки «Ленинград», с возрастом он осознал, что доказывать что-либо антагонисту бесполезно. По словам Шнурова публичный поединок умов если и имеет право на существование, то лишь как развлечение, а не формирование смыслов.

«Смыслы рождаются совершенно не там», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Сергеем Шнуровым, в котором он рассказал, как видит свою жизнь после «Ленинграда», и почему распадается коллектив.