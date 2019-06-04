Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Львы, вы уже поняли, как важно уделить время саморазвитию и бытовым заботам, которые формируют ваш мир. Пусть целеустремленность будет вашим «словом силы». Близнецы, день сегодняшний приносит новый образ мысли, образ действий и самовыражения. Что вам откроется в ближайшее время: секретный рецепт из удовольствий и шалостей, который превратит вашу жизнь в чудо. Тельцы, а где вы определили свое место в этом созидательном разрушении? Какие устаревшие образы вы откидывайте? Продолжайте избавляться от ненужного, дорогие.

Овен — гороскоп на сегодня, 4 июня

Иногда, самые блестящие возможности лежат прямо перед вами, но тучи, нагнанные разумом, застилают ваш взор. Что стоит сделать в начале недели: выйти из зоны комфорта, особенно по части карьеры и жизненного пути. Научитесь ковать железо пока горячо, чтобы занять место под солнцем, Овны. Космический совет: не медлите, решайтесь на авантюры.

Телец — гороскоп на сегодня, 4 июня

«Представьте один из главных алхимических символов: змей, кусающий свой хвост. Так выглядит жизнь людей вроде нас с вами. Мы постоянно разрушаем и перестраиваем себя», — сказал Паоло Коэльо. А где вы на пути к разрушению и воссозданию себя? Какие устаревшие образы вы забрасываете подальше? Избавляйтесь от старья, Тельцы. Вы становитесь сами собой, когда меняетесь.

Космический совет: прочь старые образы!

Близнецы — гороскоп на сегодня, 4 июня

Может неделя началась и не самым лучшим образом, но вы все же выбрали не выбрасывать в мусорку собственные планы. Планы на сегодня: расширить горизонты взглядов, способов существования и самовыражения. Иначе говоря, превратитесь в самую дурацкую и восхитительную версию себя одновременно. Впереди вас ждет секретный рецепт: смешать радость и шалость, получится самая лучшая жизнь на свете.

Космический совет: меняйте мысли, меняйтесь сами.

Рак — гороскоп на сегодня, 4 июня

Надоели старые испытанные решения? Тоскуете по экспериментам в сферах жизни и работы? Нет никаких разумных причин, по которым банкир не может стать музыкантом. Внимание, спойлеры: новый источник дохода где-то поблизости. Доверьтесь сами себе и станьте мастером на все руки. Помните, быть открытым Вселенной — самый легкий способ достигать намеченных целей.

Космический совет: не стесняйтесь начать новое дело.

Лев — гороскоп на сегодня, 4 июня

«Я всегда считал себя средней руки талантом, все что у меня есть — смесь безумной одержимости практикой и подготовкой», — цитата Уилла Смита, чтобы разжечь в вас огонь, дорогие Львы и Львицы. Несмотря на ваш богемный образ жизни, вы прекрасно сознаете важность стараний и труда, на которые нужно время. Пусть целеустремленность будет вашим «словом силы». Поверьте, что вас по всем правильным причинам заметили те, кто имеет значение.

Космический совет: занимайтесь делом, а не развлечениями

Дева — гороскоп на сегодня, 4 июня

Хватайтесь за каждую возможность улучшить свой стиль общения — когда пред вами встанут реальные трудности, вы разрешите их с легкостью, изяществом, стилем и честностью, при этом обворожив окружающих. Чем заняться сегодня? Поискать вдохновения в словах из предыдущего предложения. Вы поймете, что дар болтливости особенно заострился в данный момент. Используйте этот дар, чтобы поменяться и развернуть самые неприятные ситуации себе на пользу. Космический совет: не бойтесь болтать — разговоры однажды спасут вам жизнь.

Весы — гороскоп сегодня, 4 июня

Напоминаем: если хотите побеждать по жизни, отложите эго в сторону. Помните, люди выстраивают линию поведения с позиций страха и раздражения. Но вы-то короли и королевы, Весы и царственные особы не спускаются до уровня обычных людей. Знаки стоп на дороге жизни в форме сложных ситуаций могут нарушить ваше внутреннее спокойствие. Пусть никакой демон не встанет на вашем пути к мировой славе и величию.

Космический совет: ведите себя как короли.

Скорпион — гороскоп сегодня, 4 июня

Если банкир может зажечь танцпол, а менеджер стать гуру йоги, то вы можете вообще все. Мы живем в мире бесконечных возможностей, Скорпионы. Так что пусть ваше воображение разыграется на полную. Как сказал мудрец Ошо: «Творить — значит любить жизнь. Вы можете быть креативными, только если вы любите жизнь настолько, что хотите усилить ее красоту, вы хотите привнести в нее немного больше музыки, немного больше поэзии, немного больше танца».

Космический совет: фантазируйте по максимуму.

Стрелец — гороскоп сегодня, 4 июня

Хватит затворничества, Стрельцы! Вселенная дает конкретную наводку: соединитесь со своей внутренней Мэрилин Монро и войдите в комнату, как будто вас фотографируют папарацци. В ваши двери стучится приличное количество возможностей. Бокал прохладного шампанского Crystal в правильной компании может творить чудеса с карьерой. И еще, если чувствуете, что встали на одном месте и не двигаетесь, обратитесь за советом к лучшим подругам.

Космический совет: сияйте как бриллиант!

Козерог — гороскоп сегодня, 4 июня

«Мир полон чудесных вещей, которые только и ждут, чтобы наше восприятие обострилось», — сказал один английский поэт. Возродите в себе утраченный дух приключений, Козероги. Расслабьтесь, расправьте плечи и не думайте о том, кто и что скажет. Карты говорят: сделай упор на игривость и удовольствия. Это придаст вашим творениям потусторонний флер. Ваше мастерство общения на высоте — пользуйтесь этим мудро, чтобы попасть в правильную команду и создать верное окружение.

Космический совет: расслабьтесь и не думайте ни о чем.

Водолей — гороскоп сегодня, 4 июня

Саморазрушение может прийти в вашу жизнь без всякого предупреждения. На что указывает ваша психика? Какие страхи удерживают вас от безудержного сияния на весь мир? Внимательное отношение к деталям — первый шаг на пути к преобразованию. Демон самодовольства — очередной плохиш, с которым вам не по пути. Мечты сами себя в жизнь не воплотят. Помните об этом.

Космический совет: действуйте, а не бойтесь.

Рыбы — гороскоп сегодня, 4 июня

Доверьтесь текущему ходу вещей, Рыбы. В любо момент времени у вас есть два пути: плакать у разбитого корыта или сосредоточиться на великолепных открывающихся возможностях. Спроси человека с обочины, и он ответит, что твоя жизнь — сущий рай.

Космический совет: не заморачивайтесь по поводу ошибок.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня.