Антимонопольная служба проверит страховые компании, торгующие ОСАГО

Три крупные страховые компании подозревают в незаконном повышении цен на ОСАГО в Москве и области. Информацией заинтересовались в антимонопольной службе. Два страховщика уже подтвердили, что им пришлось увеличить стоимость полисов. Но пояснили: в апреле цену снизили сразу на 13%. После мониторинга, эксперты пришли к мнению, тариф нужно возвращать на уровень прошлого года. Впрочем, не исключили, что ОСАГО снова может подешеветь.

Еще одна новость касается злостных нарушителей правил дорожного движения и тех, кто, хоть раз, был лишен водительских прав. Таким автомобилистам запретят пользоваться каршерингом. Эксперты намерены создать единую базу данных, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов. При этом, в нее занесут не только россиян, но и иностранцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о плюсах и минусах объединенного полиса ОСАГО и КАСКО.