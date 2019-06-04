В России хотят раз и навсегда победить борщевик. Это ядовитое растение заполонило поля во многих российских регионах, а кое-где оно уже во дворах, парках и даже на детских площадках.

Против захватчика решено применить биологическое оружие, другое растение топинамбур. Земляная груша более выносливая, устойчивая и должна вытеснить вредный борщевик. При этом топинамбур не просто не ядовит, но даже полезен. О первой высадке зеленого десанта смотрите в нашем видеосюжете.

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