Умер бывший президент УЕФА Ленарт Юханссон

Футбольный функционер шведского происхождения, бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Ленарт Юханссон скончался в день своего 89-летия — 4 июня 2019 года. Смерть наступила во сне, после непродолжительной болезни. Об этом сообщает издание «Спорт Экспресс».

Ленарт был рекордсменом по числу лет, проведенных у руля УЕФА — он возглавлял союз с 1990 по 2007 годы. На этом посту его сменил Мишель Платини.

Ленарт Юханссон до 2005 года был президентом одной из старейших и титулованных команд Швеции — футбольного клуба АИК (AIK) из Стокгольма.

Также имя шведского футбольного деятеля носит главный трофей Юношеской лиги УЕФА.

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