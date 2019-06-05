Какие ягоды самые безвредные? Советы врачей

Эксперты назвали самые полезные ягоды — это брусника и голубика. Дело в том, что они не подвергаются внешней обработке, поэтому благотворнее всего влияют на состояние организма.

А вот клубнику врачи считают сегодня одной из самых вредных. Как правило, на прилавках она хорошо выглядит и вкусно пахнет, но ее химический состав после культивации перестраивается не в лучшую сторону.

«В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», — цитирует РИА Новости врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко.

Кроме того, врачи отмечают, что ягоды можно включать в ежедневный рацион по 100 — 120 граммов. Они хоть и имеют водянистый состав, но содержат в себе большое количество витаминов. При этом превышать дневную норму не стоит — это может вызвать расстройство пищеварения в виде урчания в животе, коликов и диареи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как с легкостью удалить косточки из вишен.