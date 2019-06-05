Результаты ЕГЭ будут доступны для проверки ВКонтакте

, 12:44 37

Сервис не требует установки и работает прямо в соцсети.

Фото: ВКонтакте

Сдавшие единый государственный экзамен выпускники смогут узнать результаты тестирования через социальную сеть ВКонтакте благодаря специальному сервису. «Результаты ЕГЭ» созданы на основе платформы VK Mini Apps студентами Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

С помощью приложения пользователи ВКонтакте смогут получить информацию о статусе экзамена или узнать свои баллы. Используемые сервисом данные поступают с портала ЕГЭ, поэтому результаты будут доступны с момента их публикации на официальном сайте.

Также пользователи ВКонтакте смогут поделиться своими достижениями с друзьями в соцсети. Чтобы воспользоваться «Результатами ЕГЭ», необходимо пройти по ссылке. Кроме того, приложение доступно в каталоге, размещенном в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».

Ранее 5-tv.ru рассказал о последней части «Дозоров» Сергея Лукьяненко, фрагмент из которых писатель опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

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