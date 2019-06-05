Определен самый высокооплачиваемый боец UFC

Агент российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен подписал новый контракт с UFC. Теперь его можно считать самым высокооплачиваемым в рамках данной спортивной организации. Менеджер называет сделку крупнейшей, но при этом точных чисел не оглашает.

«Поверьте мне: сегодня Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом. Я все видел — мне показали все. Мы счастливы. Настало время боев», — цитирует Sports.ru Али Абдель-Азиза.

4 июня стало известно, что следующий бой Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе, состоится 7 сентября в Абу-Даби с американским бойцом смешанного стиля Дастином Порье. Этот бой для Нурмагомедова станет первым после дисквалификации.

Всего спортсмен принял участие в 27 поединках, в каждом одержал победу.

Ранее 5-tv.ru писал о годовщине чемпионства Хабиба Нурмагомедова в UFC.