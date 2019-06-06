Ален Делон записал новую песню после 32-летнего перерыва

, 3:45 Эфирная новость 15

Композиция называется «Я люблю только тебя. Это письмо к молодой девушке, прочитанное под музыку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Ален Делон записал в Париже новую песню после 32-летнего перерыва. Актеру и кумиру нескольких поколений женщин 83 года, но он все так же романтичен. Композиция называется «Я люблю только тебя. Это письмо к молодой девушке, прочитанное под музыку. Французская пресса окрестила песню «путешествием между словами и шепотом.

Ален Делон — французский актер театра и кино, прославившийся по фильмам «Черный тюльпан», «Рокко и его братья», «На ярком Солнце».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще одной музыкальной новинке, но уже из России и не про любовь. Группировка «Ленинград» показала провокационный клип на религиозную тему — в нем девушка под воздействием психотропных веществ начинает видеть Иисуса Христа.

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