В Крыму украинца осудили за шпионаж в пользу СБУ

Гражданина Украины Константина Давыденко в четверг, 6 июня, осудили в Крыму за шпионаж в пользу СБУ. Верховный суд региона назначил ему наказание в виде 10,5 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
Следствие выяснило, что Константин Давыденко собирал для СБУ информацию о новейшей военной технике, электронике и современных средствах связи. Данные деяния могли нанести ущерб безопасности российского государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговор норвежцу Фруде Бергу за шпионаж против России.