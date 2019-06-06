Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор телеканала Russia Today была госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь, сообщает Telegram-канал RT. Сообщается, что Соболь подкараулила беременную Симоньян возле лифта в редакции издания «Эхо Москвы» и набросилась на нее с вопросами, которые не имели к Маргарите и ее профессиональной деятельности никакого отношения. Поведение Соболь было столь вызывающим, что ее вывели из здания сотрудники «Эха». О состоянии Симоньян не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Симоньян объявила о своей беременности — журналистка планирует стать мамой в третий раз. Она сообщила об этом, выложив видео в Instagram.