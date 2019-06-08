Гороскоп на 8 июня: Стрельцы, жизнь перевернется с ног на голову!

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В конце недели некоторые знаки ждут потрясения, других — приятные сюрпризы, третьих — полный штиль.

Фото: Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Занимайтесь йогой и медитируйте на природе, Тельцы. Отбросьте суету и тараканьи бега, спешить некуда. Помните, вам всегда дается столько пищи для размышлений, сколько вы сможете воспринять. Посмотрите за кулисы жизни и вам внезапно откроется нечто доселе невиданное. Рыбы, пока не показывайте миру свои идеи на миллион. Пока не показывайте. Вы же не хотите, чтобы ваш куш украли? Весы, вот вам пример противоядий от болезни творческого кризиса: солнечный свет, свежий воздух, и природа, природа и еще раз природа! Вселенная просит у вас — переключитесь уже с проблем на решения.

 
 

Овен — гороскоп на сегодня, 8 июня

Пока не показывайте свои секреты и козыри. Пусть все остается в тайне, до тех пор, пока вы не засияете во всю силу. Не всем из вашего окружения можно доверять. Ваш инстинкт убийцы подскажет вам, за каким кустом прячется змея. Некоторых из вас могут подвергнуть огульной критике. Запаситесь терпением, наблюдательностью и двигайтесь вперед. Наконец-таки решите, что задевает ваши святые чувства, а что — нет.

Космический совет: не делитесь планами с людьми.

Телец — гороскоп на сегодня, 8 июня

Не торопитесь никуда, медитируйте и наслаждайтесь жизнью: бежать незачем. Помните, вам всегда дается столько пищи для размышлений, сколько вы сможете воспринять. Посмотрите за кулисы жизни и вам внезапно откроется нечто доселе невиданное. Пьеса жизни разыгрывается по сценарию высших сил. А пока, заварите чая с бергамотом и насладитесь моментом.

Космический совет: успокойтесь и не торопитесь в делах.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 8 июня

Надо пересмотреть планы на жизнь, Близнецы. Открываются новые возможности. Не дайте внутренней обезьяне запереть на замок ваш ум. Интуиция — вот ваш путеводитель по жизни. Для кого-то из вас настало время делового или креативного партнерства. И еще, приготовьтесь соединить ваш инь и ян.

Космический совет: доверяйтесь интуиции.

Рак — гороскоп на сегодня, 8 июня

Неуверенность никогда не сделает из вас горячую красотку или сексуального красавца. Включите внутренний взор, Раки. Сердце всегда знает лучший путь наверх. Вопросы общения могут быть постоянными для некоторых из вас, особенно на работе. Говорите, что вам необходимо и не заморачивайтесь о результате. Не дайте страху критики отдалить вас от собственного кредо.

Космический совет: не стесняйтесь своих слов.

Лев — гороскоп на сегодня, 8 июня

Правда разрывной силы на пути: вам не нужно все и сразу в одну секунду. Вооружитесь манифестом «Нет стрессу!» и шагайте смело через невзгоды. Помните, вы сами творцы совей судьбы. У вас есть сила повлиять на то, что будет впереди. Те кто шагает раз вперед и два назад — не сдавайтесь.

Космический совет: не стрессуйте, а кайфуйте.

Дева — гороскоп на сегодня, 8 июня

Неприятные мелочи не должны сломить вашу мега-неделю. Есть за что сказать спасибо судьбе: творчески реализуемые проекты, совершенно новое видение и чувство единства. Сконцентрируйтесь на хороших знаках судьбы, которые навлекут на вас благословение судьбы и мира. Сомневаетесь — перейдите к внутреннему созерцанию. Ваши главные союзники к этому моменту — семья и друзья.

Космический совет: сконцентрируйтесь на хорошем.

Весы — гороскоп сегодня, 8 июня

Весы, вот вам пример противоядий от болезни творческого кризиса: солнечный свет, свежий воздух, и природа, природа и еще раз природа! Вселенная просит у вас — переключитесь уже с проблем на решения. Переходите в режим суперзвезды — вы очень близки к прорыву.

Космический совет: включайтесь на полную и побеждайте.

Скорпион — гороскоп сегодня, 8 июня

Есть мудрые слова: «Женщина, которой вы в конце концов станете, будет стоить вам людей, отношений, пространства и материальных вещей. Сделайте этот выбор, отбросьте все ради новой себя». Скорпионы, вознесение одновременно болезненно и прекрасно, в зависимости от того, смотрите ли вы на то, что вы оставляете позади, или сосредотачиваетесь на том, что впереди. Дышите. Оставайтесь на месте. Вернитесь к настоящему. Это поможет вам воспринимать ваши обстоятельства с более высокой точки зрения.

Космический совет: ищите красоту во всем.

Стрелец — гороскоп сегодня, 8 июня

Кто вы вне своей зоны комфорта? Кто вы, когда никто не смотрит? Тектонические плиты уже пришли в движение, Стрельцы. Сейсмическая активность обещает полную перестройку вашей жизни. То, что кажется жутким хаосом и раздраем издалека, на самом деле обещает серьезные перспективы. У вас есть шанс взять все в свои руки и направить по нужной колее.

Космический совет: готовьтесь к переменам.

Козерог — гороскоп сегодня, 8 июня

Труд и бесконечная жажда побеждать сделали из вчерашнего юниора чемпиона. Пусть это вдохновляет вас на пути к величию и славе. Сейчас вы, может быть предаетесь роскошному образу жизни, но пора браться за ум и строить свою жизнь в лучшем из возможных смыслов. Исполняйте обещания, и те, кому надо, увидят вас издалека.

Космический совет: усердно трудитесь.

Водолей — гороскоп сегодня, 8 июня

Хотите быть номером один во всем? Тогда долой эгоизм. Люди часто сковывают себя страхами и нервозом, но вы-то королева! А королевы не размениваются на мелочи. Вам может показаться, что препятствия угрожают вашей жизни. В первую очередь помните, зачем вы вообще заварили всю эту кашу. Пусть ничто не держит вас в болоте неуверенности.

Космический совет: будьте королем своей судьбы.

Рыбы — гороскоп сегодня, 8 июня

Рыбы, пока не показывайте миру свои идеи на миллион. Пока не показывайте. Вы же не хотите, чтобы ваш куш украли? Карты подтверждают важность конфиденциальности, нужно поддерживать определенную атмосферу тайны. Это поможет вам продвинуться и привлечь большие деньги. Вы будете знать, когда настало время для большого открытия.

Космический совет: храните секреты.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня.

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