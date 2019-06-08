Фото: Зеленский тайно вывез журналистов в лес и накормил шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, провел закрытую встречу с журналистами в госрезиденции «Залесье» под Киевом. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях участников мероприятия, которые получили индивидуальные приглашения.

Как видно на фотографиях, беседа с главой государства проходила в буквальном смысле в лесу, в форме пикника — и хозяин, и гости сидели в креслах-мешках, угощались шаурмой, попивали вино и кофе.

Однако содержание разговора широкой публике осталось неизвестным, представители СМИ объяснили, что встреча проходила в формате «офф-рекордз», то есть не под запись. По словам журналистки Светланы Остапы, Зеленский пообещал дать большую пресс-конференцию на 100 дней своего президентства.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на девятый день после инаугурации Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram фото, на котором перекусывает шаурмой, и призвал украинских политиков почаще есть фаст-фуд, чтобы «не забронзоветь».