Внеочередные выборы президента проходят в Казахстане

Внеочередные выборы президента проходят 9 июня в Республике Казахстан, пишут «Известия».

На высший пост в стране претендуют семь кандидатов, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Преемник бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева является абсолютным лидером соцопросов — почти 73% респондентов заявили о готовности отдать голос за Токаева. По данным социологов, на выборах ожидается явка 73,1%. Они будут признаны состоявшимся при любом числе проголосовавших. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур.

Токаев выдвинут кандидатом в президенты от правящей партии «Нур-Отан». Ее лидер, первый президент республики Нурсултан Назарбаев, призвал казахстанцев поддержать кандидатуру преемника, в программе которого сделан упор на три тезиса — преемственность, справедливость и прогресс.