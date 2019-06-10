Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 июня, провел в Кремле встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен представила главе российского государства ежегодный доклад.

В ходе беседы были рассмотрены отдельные проблемы с получением российского гражданства. Обсуждались вопросы, касающиеся помощи дольщикам и семьям, взявшим валютную ипотеку. Затрагивались актуальные темы относительно уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России отметила, что количество обращений граждан незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

«В этом году поступило 38 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на четыре тысячи, и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий», — сказал Татьяна Москалькова.

Отдельно Татьяна Москалькова проинформировала Владимира Путина о деле отправленного под домашний арест журналиста Ивана Голунова. По данным Общественной наблюдательной комиссии, корреспондент-интернет издания в письменной форме отказался от специализированной медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Москалькова поддержала Кирилла Вышинского.