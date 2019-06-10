Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 июня, провел в Кремле встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен представила главе российского государства ежегодный доклад.
В ходе беседы были рассмотрены отдельные проблемы с получением российского гражданства. Обсуждались вопросы, касающиеся помощи дольщикам и семьям, взявшим валютную ипотеку. Затрагивались актуальные темы относительно уголовно-процессуального законодательства.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в России отметила, что количество обращений граждан незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом.
Отдельно Татьяна Москалькова проинформировала Владимира Путина о деле отправленного под домашний арест журналиста Ивана Голунова. По данным Общественной наблюдательной комиссии, корреспондент-интернет издания в письменной форме отказался от специализированной медицинской помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Москалькова поддержала Кирилла Вышинского.