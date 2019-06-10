Омбудсмен Москалькова представила Путину ежегодный доклад — видео

, 17:42 Видео 60

Встреча президента РФ и уполномоченного по правам человека состоялась в Кремле 10 июня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, Пятый канал

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 июня, провел в Кремле встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен представила главе российского государства ежегодный доклад.

В ходе беседы были рассмотрены отдельные проблемы с получением российского гражданства. Обсуждались вопросы, касающиеся помощи дольщикам и семьям, взявшим валютную ипотеку. Затрагивались актуальные темы относительно уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России отметила, что количество обращений граждан незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

«В этом году поступило 38 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на четыре тысячи, и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий», — сказал Татьяна Москалькова.

Отдельно Татьяна Москалькова проинформировала Владимира Путина о деле отправленного под домашний арест журналиста Ивана Голунова. По данным Общественной наблюдательной комиссии, корреспондент-интернет издания в письменной форме отказался от специализированной медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Москалькова поддержала Кирилла Вышинского.

Читайте также

Москалькова: Украинские власти запретили аккредитацию 122 российских СМИ

Стала известна дата «прямой линии» с Владимиром Путиным
° Днём °
Ночью °
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 10 июня: Стрельцы, игнорируйте сплетни!

Последние новости

19:13
Как личные данные 900 тысяч клиентов банков оказались в сети — репортаж
19:01
Павел Прилучный просит у жены третьего ребенка
18:44
Москалькова: Украинские власти запретили аккредитацию 122 российских СМИ
18:37
Отстранение президента Молдавии Додона от должности спровоцировало протесты
18:25
Дата известна! Сергей Семак вновь женится на бывшей супруге Анне
18:12
Региональный этап конкурса IT-индустрии «Цифровой прорыв» стартовал в Петербурге
18:04
Хилькевич и Ярушин «померялись» познаниями в хоккее — видео
17:48
Высокая явка и явный лидер: итоги выборов президента Казахстана
17:42
Омбудсмен Москалькова представила Путину ежегодный доклад — видео
17:28
«Фотошопа три килограмма» — фанатов напугал новый снимок Рудковской
17:24
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
17:16
Стали известны подробности взрыва на территории химзавода в Петербурге
17:14
Фото: улетевшую на отдых жену Стаса Бондаренко обвинили в невнимании к детям
17:08
Хулиганы «зацементировали» клавиши уличного пианино в Петербурге — видео
16:56
Полковник Захарченко приговорен к 13 годам лишения свободы
16:44
Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»
16:41
«Платье Волочковой?» Собчак подверглась критике за странный наряд
16:30
Хулигана, проникшего в редакцию «Сноба», сняла камера наблюдения
16:18
Очевидцы сообщают о взрыве на территории промзоны в Петербурге
16:07
Денис Майданов представил новый клип, где его жена снялась в нижнем белье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью