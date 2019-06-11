Украинская ведущая использовала нецензурную лексику, рассказывая об инициативе Вакарчука

Известная украинская телеведущая Алеся Бацман оконфузилась в эфире своей авторской программы на местном телеканале. Звезда хотела обсудить с гостем передачи — бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Евгением Кошевым — инициативу лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука, связанную с законом «о деолигархизации», однако не смогла выговорить это слово.

Бацман несколько раз пыталась проговорить суть идеи Вакарчука, но так и не справившись с этим, использовала нецензурное выражение. Возникшая ситуация вызвала смех Кошевого. Алеся разделила эмоции своего гостя, однако пообещала, что вырежет этот фрагмент из программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Порошенко допустил очередную оговорку в эфире программы одного из местных каналов. Бывший глава государства хотел пожаловаться на Москву, но вместо этого ее «защитил».